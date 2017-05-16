Форма поиска по сайту

16 мая 2017, 12:51

В мире

Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ и разработчиков ПО

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Украина ввела на три года санкции против некоторых российских СМИ. Соответствующий указ размещен на официальном портале президента страны.

Новые санкции коснулись телеканалов ВГТРК, РБК, "ТВ Центр", "НТВ Плюс" и "Звезда", а также других СМИ.

В санкционном списке также значатся разработчики антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Вместе с тем в список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Для юрлиц срок санкций продлен на срок от года до трех лет, для физлиц – на год, три года, пять лет и бессрочно.

Украина санкции сми жизнь в мире

