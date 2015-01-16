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Спорт

16 января 2015, 16:35

Украина отказалась от права проведения Евробаскета-2017

Украина Евробаскет

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Украина отказалась от права проведения чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Местная федерация баскетбола не обладает средствами для того, чтобы принять соревнование такого уровня, сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, место проведения Евробаскета-2017 до сих пор остается неопределенным.

Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года пройдет во Франции. Изначально он должен был состояться на Украине, но место проведения турнира было изменено из-за сложной обстановки в стране.

Турнир пройдет с 5 по 20 сентября будущего года. На его проведение претендовали Хорватия, Финляндия, Германия, Израиль, Латвия, Турция и Польша.

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Международная федерация баскетбола решила забрать соревнования у Украины в связи с нестабильной политической ситуацией в стране. Однако проведение Евробаскета и без этой ситуации было весьма затруднительной задачей для Украины - в стране не смогли изыскать средства для строительства и модернизации баскетбольных арен к турниру.

Игры планировалось провести в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Одессе и Львове.

Украина взамен Евробаскета-2015 получила право на проведение этого турнира в 2017 году, однако отказалась и от него.

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