В Москву из Симферополя прибудут еще 124 беженца из восточной Украины

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В среду, 9 июля, МЧС России доставит в Москву еще 124 беженца из восточной Украины. Самолет вылетит из Симферополя, передает агентство "Интерфакс".

Ожидается, что Ил-76 приземлится в аэропорту "Домодедово" в 12.30. После прибытия в Москву беженцев направят в пункты временного размещения, расположенные в ближайших регионах.

Для вынужденных переселенцев подготовят колонну автобусов, которые перевезут людей в пункты временного размещения Тульской, Калужской и Тверской областей. Там их обеспечат питанием, а также окажут медицинскую, психологическую помощь и информационную поддержку.

Отметим, что на данный момент с юго-востока Украины в Подмосковье уже прибыли порядка 6,2 тысяч человек, из них около 5,8 тысяч разместились у родственников и друзей, 400 - в пунктах временного размещения, которых на территории области 13. Среди прибывших более 1500 детей и 49 инвалидов.

Кроме того, в столице открылись пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей для беженцев. Также переселенцам с Украины будут выплачивать единовременные денежные пособия.