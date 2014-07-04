В Подмосковье заработала горячая линия для помощи украинцам

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В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам помощи украинцам, сообщает портал "В Подмосковье".

На горячей линии будут координировать обращения беженцев из Луганской и Донецкой областей Украины в Подмосковье. Оператор перенаправляет беженцев в муниципальные образования области, где организованы специальные рабочие группы.

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По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Лидии Антоновой, всего с просьбой предоставить временное убежище в области уже обратились 4,16 тысячи человек.



Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (495) 668-00-18