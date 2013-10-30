Дисциплинарный комитет УЕФА 30 октября вынесет решение по "делу ЦСКА"

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет решение по делу о расизме

Дисциплинарный комитет УЕФА 30 октября огласит вердикт по делу о расизме на матче ЦСКА - "Манчестер Сити". Игра прошла в рамках Лиги чемпионов, а после матча футболист "Сити" Яя Туре заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов ЦСКА.

Армейцам грозят серьезные санкции. В частности, стадион в Химках, на котором проводит свои домашние матчи ЦСКА, могут дисквалифицировать на несколько еврокубковых игр. А самому клубу, скорее всего, придется заплатить большой штраф. Возможно и исключение "красно-синих" из числа участников Лиги чемпионов, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, Яя Туре заявил, что на протяжении матча он слышал с трибун в свой адрес обезьянье "уханье", которое во всем мире трактуется как проявление расизма. Футболист потребовал строго наказать ЦСКА и призвал своих соотечественников и других темнокожих футболистов бойкотировать Чемпионат мира-2018. Идею подхватила английская пресса.

ЦСКА, в свою очередь, считает, что Туре никто не оскорблял. Ответственные лица клуба и делегат матча от УЕФА просмотрели видеозапись игры и не обнаружили никаких признаков проявления расизма. В ЦСКА отмечают, что за команду играют много чернокожих игроков, но никто из них не подвергается оскорблениям. А бразилец Вагнер Лав и вовсе стал любимцем "красно-синей" торсиды и настоящей легендой клуба.