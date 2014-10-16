Президент УЕФА предложил ввести в футболе белые карточки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Президент УЕФА Мишель Платини выступил с очередным предложением о внесении изменений в правила футбола. Функционер в своей книге "Поговорим о футболе" предложил ввести белые карточки, которые станут переходным звеном от желтой карточки к красной.

Получивший белую карточку игрок должен будет покинуть поле на 10 минут и провести это время на скамейке штрафников. Эти предложения фактически копируют хоккейные правила - только там игрок, как правило, получает штраф на две минуты.

На этом Платини не успокоился и предложил также увеличить количество замен в официальных матчах до пяти. Сейчас можно делать три замены. Кроме того, функционер предложил отменить предельный возраст арбитров, сославшись на потерю квалифицированных кадров судейского корпуса. Все эти предложения содержатся в книге Платини "Поговорим о футболе", которая вышла в четверг.

В общем-то, Платини и раньше предлагал создать так называемые "переходные карточки" от желтой до красной. Но в первом варианте новая карточка должна была получить оранжевый цвет и не сопровождалась бы удалением игрока с поля на какой-либо срок. То есть она фактически становилась более жесткой формой предупреждения по сравнению с желтой карточкой.

О реакции ФИФА на предложение президента Союза европейских футбольных ассоциаций пока ничего не известно.