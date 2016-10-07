УЕФА отстранил футболиста ЦСКА Романа Еременко от матчей на месяц

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболист московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен на 30 дней по решению дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Финляндии.

По этой причине футболист не принимал участие во встрече второго тура отборочного раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:3). Не поможет Роман своей команде и в следующей игре с хорватами. Футболист уже покинул расположение сборной.

Причины дисквалификации, а также срок ее окончания, пока неизвестны. Ожидается, что в пятницу ЦСКА предоставит более подробную информацию об отстранении Еременко.