УЕФА смягчил условия финансового "фэйр-плей" для российских клубов

Фото: ТАСС

УЕФА принял решение смягчить условия финансового "фэйр-плей" для российских футбольных клубов. В Союзе сочли, что падение курса рубля является форс-мажорным обстоятельством, и клубы не несут ответственность за увеличение расходов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что эта мера УЕФА поможет пройти проверку столичным "Динамо" и "Локомотиву", которые в настоящее время отчитываются перед комитетом по лицензированию УЕФА.

Финансовый "фэйр-плей" действует с 2011 года. Клубы, участвующие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют задержек с выплатами зарплат и своевременно выполняют финансовые обязательства перед другими командами.

Кроме того, клубы должны зарабатывать больше, чем тратят. Для проверки этих показателей была создана Инстанция по финансовому контролю клубов.

Клубам разрешено тратить за три года на 5 миллионов евро больше, чем они зарабатывают. Если это условие не выполняется, команде может грозить крупный штраф или даже исключение из турниров.