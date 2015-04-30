В Pac-Man и другие игры под MS-DOS можно поиграть в Twitter

В социальной сети Twitter теперь можно играть в старые компьютерные игры, разработанные изначально для операционной системы MS-DOS. Пользователям доступны такие классические игры как "Замок Вульфенштейн", "Лемминги"и Зул", сообщает The Guardian.

Всего встроить в сообщение можно 2600 игр.

Пользователи социальной сети Twitter все чаще делятся друг с другом сообщениями со встроенными классическими компьютерными играми, разработанными для операционной системы MS-DOS.

В рамках проекта "Архив интернета" были опубликованы 2600 таких игр, с возможностью играть в них с помощью браузера.

Теперь социальная сеть Twitter позволяет встраивать плееры с играми также, как видео или картинки формата .gif. Запустить развлечение можно прямо в сообщении.

Проект "Архив интернета" призван коллекционировать ушедшие компьютерные технологии и представляет собой своеобразный музей в интернете. Курирует "Архив" американский историк технологии Джейсон Скотт.