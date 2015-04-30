Роскомнадзор заблокировал сервис удлинения твитов

Фото: ТАСС

Роскомнадзор заблокировал сайт TwitLonger.com, позволяющий выкладывать твиты более чем в 140 символов. Как говорится в сообщении ведомства, на сайте содержится запрещенная в России информация.

"URL содержит информацию экстремистского характера, запрещенную к распространению на территории России", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что многократные уведомления в адрес администрации ресурса "не привели к удалению запрещенной информации".

Сервис TwitLonger.com позволяет выкладывать на своей странице в Twitter твиты, в которых содержится более 140 символов. На сервисе микроблогов такое сообщение появляется со ссылкой в пределах разрешенного лимита. Пользователи могут перейти по указанной ссылке и прочитать их оставшуюся часть.