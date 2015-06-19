Twitter запустит новостной сервис

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Twitter до конца лета планирует запустить новостной сервис Lightning, сообщает издание Buzzfeed.

В мобильном приложении Twitter появится соответствующая кнопка, нажав на которую, можно будет перейти к списку наиболее важных на текущий момент тем, о которых пишут другие пользователи. В частности, среди них будут самые обсуждаемые новости или события.

Ленты будут наполняться в реальном времени фотографиями и видео, отбираемыми редакцией Twitter. Новостные ленты сервиса могут быть встроены в сторонние мобильные приложения и на веб-сайты.

Выбрав тему, читатель попадет на страницу с лучшими твитами, фото и видео. Как только событие завершится, подписка на эту лента автоматически отключится и найти ее можно будет через поиск.

В настоящее время Twitter ведет переговоры с партнерами. Так, компания уже договорилась об эксклюзивных материалах от организаторов премий "Оскар" и "Грэмми", а также крупнейших спортивных событий.

Ранее видеохостинг Youtube объявил о запуске нового новостного канала Newswire, на котором будут размещаться видеоролики пользователей с мест важнейших событий, которые будут проверяться редакторами Storyful.