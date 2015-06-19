Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня 2015, 18:06

Шоу-бизнес

Twitter запустит новостной сервис

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Twitter до конца лета планирует запустить новостной сервис Lightning, сообщает издание Buzzfeed.

В мобильном приложении Twitter появится соответствующая кнопка, нажав на которую, можно будет перейти к списку наиболее важных на текущий момент тем, о которых пишут другие пользователи. В частности, среди них будут самые обсуждаемые новости или события.

Ленты будут наполняться в реальном времени фотографиями и видео, отбираемыми редакцией Twitter. Новостные ленты сервиса могут быть встроены в сторонние мобильные приложения и на веб-сайты.

Выбрав тему, читатель попадет на страницу с лучшими твитами, фото и видео. Как только событие завершится, подписка на эту лента автоматически отключится и найти ее можно будет через поиск.

Ссылки по теме


В настоящее время Twitter ведет переговоры с партнерами. Так, компания уже договорилась об эксклюзивных материалах от организаторов премий "Оскар" и "Грэмми", а также крупнейших спортивных событий.

Ранее видеохостинг Youtube объявил о запуске нового новостного канала Newswire, на котором будут размещаться видеоролики пользователей с мест важнейших событий, которые будут проверяться редакторами Storyful.

Twitter новости события

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика