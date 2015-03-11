Появившийся вчера Twitter-аккаунт Кибовского оказался поддельным

Александр Кибовский. Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский опроверг причастность к ведению обсуждаемого в сети аккаунта в Twitter. В пресс-службе чиновника M24.ru объяснили, что аккаунт завели неизвестные люди.

Сообщение о том, что Кибовский завел аккаунт в Twitter стало информационной "бомбой" сегодняшнего дня и вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи смеялись над шутками, размещенными от имени главы департамента, а также – над фотографией Кибовского с байкером Хирургом.

Напомним, 10 марта Александр Кибовский был назначен руководителем департамента культуры Москвы вместо подавшего в отставку Сергея Капкова. Кибовский с 2010 года руководил департаментом культурного наследия. Ранее он два года возглавлял Росохранкультуру.

Во время работы Александра Кибовского Мосгорнаследии была запущена программа "Рубль за метр", в рамках которой инвесторам предоставляются в аренду объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Годовая арендная плата устанавливается контрактом на период реставрации объекта и снижается до одного рубля за квадратный метр по окончании ремонтно-восстановительных работ.

За время действия программы в аренду было сдано 17 объектов культурного наследия.

По словам Кибовского, все наработки Сергея Капкова в департаменте культуры будут сохранены, никакой революции не предвидится.

"Я практик, а не теоретик, хочу, чтобы судили по делам. Мы и в дальнейшем будем радовать москвичей фестивалями и другими культурными делами", – сказал он.