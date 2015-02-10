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10 февраля, 21:45

Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства

Twitter Роскомнадзор

Фото: ТАСС

Руководство Роскомнадзора обвинило сервис микроблогов Twitter в несоблюдении российских законов. В ведомстве недовольны тем, что Twitter не помогает российским властям бороться с экстремизмом, рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает ТАСС.

"Судя по приведенной в их официальном отчете статистике, социальная сеть в прошлом году удовлетворила почти 3 тысячи запросов правительства США о раскрытии личной информации пользователей. Из 108 наших запросов на раскрытие данных о посещаемости аккаунтов популярных пользователей не удовлетворен ни один", - отметил Жаров.

Также Twitter отказался блокировать пользователей, которые выступают с позиции украинского правительства в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. "Этот факт вызывает недоумение", - подчеркнул Жаров.

Роскомнадзор планирует направить официальный запрос администрации Twitter, в котором попросит компанию разъяснить по каким причинам сервис микроблогов не соблюдает российское законодательство.

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Вместе с тем, неизвестно какие меры ведомство примет в случае отказа Twitter от сотрудничества. Одним из наиболее вероятных шагов может стать включение сервиса в "черный список" сайтов.

Напомним, 1 февраля 2014 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей незамедлительно блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам.

При этом доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера подтверждение об удалении незаконной информации.

Сюжет: "Черный список" сайтов

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