Студент из США установил рекорд по ретвитам в Twitter ради наггетсов

Студент Картер Уилкерсон из штата Невада, США поставил рекорд по числу ретвитов в социальной сети Twitter. Его сообщение о годовом запасе бесплатных наггетсов ретвитнули более 3,4 миллиона раз, сообщает "Газета.Ру".

В начале апреля Уилкерсон поинтересовался у сети Wendy's, за какое количество ретвитов ему будут давать бесплатно наггетсы целый год. Ему ответили, что число ретвитов должно составить 18 миллионов. Скриншот переписки стал популярным в Сети.

9 мая Wendy's подтвердила, что студент получит свои бесплатные наггетсы. Кроме того, компания планирует выделить 100 тысяч долларов на благотворительность.

Таким образом побит предыдущий рекорд, который принадлежал телеведущей Эллен Дедженерес с селфи с премии "Оскар".