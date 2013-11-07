Форма поиска по сайту

07 ноября 2013, 21:12

Шоу-бизнес

Акции Twitter в первые минуты торгов подорожали более чем на 90%

Фото: ИТАР-ТАСС

Акции сервиса микроблогов Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже в первые минуты торгов выросли почти на 11% от цены начала торгов - 45 долларов за акцию.

На пике этот показатель достиг почти 50 долларов за акцию, что на 92% больше цены размещения в 26 долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Инвесторы оценили Twitter в 14,2 миллиарда долларов, что более чем в 12 раз больше прогнозной выручки компании за 2014 год.

Оценка социальной сети Facebook по итогам последней торговой сессии на NASDAQ была ниже - 11,6 прогнозных годовых выручек. Сеть Linkedin оценивали в 12,2 выручки.

