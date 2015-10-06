Twitter запустил функцию "Моменты" для отслеживания важных тем дня

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Популярный сервис микроблогов Twitter запустил в своем приложении новую функцию "Моменты" (Moments), позволяющую следить за важными темами дня. Об этом говорится на сайте микроблога.

В интерфейсе появилась специальная кнопка в виде молнии, которая стала доступна со вторника, 6 октября, для американских пользователей Android, iPhone и десктопной версией сервиса.

Нажав на нее, можно перейти к списку наиболее важных и популярных на текущий момент тем, о которых пишут пользователи. Например, важные мировые события или крупные культурные мероприятия.

Выбрав тему, читатель попадает на страницу, где собираются лучшие твиты, фото и видео. Новости располагаются по хронологии: от старых происшествий к самым последним. Каждую запись можно ретвитнуть, добавить в избранное, а также поделиться со своими подписчиками.

Twitter – сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Компания была создана в 2006 году. Является наиболее популярной сетью микроблогов в мире.

Ранее сообщалось, что один из создателей Twitter Джек Дорси официально стал генеральным директором компании, сообщает Blomberg.

До этого он занимал пост временно исполняющего обязанности, после того как 1 июля в отставку подал бывший гендиректор Дик Костоло.