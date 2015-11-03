Twitter заменил "Добавить в избранное" лайками

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сервис микроблогов Twitter отказался от кнопки "Добавить в избранное" и заменил ее кнопкой лайка, сообщается в официальном блоге компании.

Представители компании отметили, что кнопка "Добавить в избранное" со звездочкой смущала новых пользователей, которые привыкли к лайкам в других социальных сетях.

Кроме того, пользователи Twitter чаще использовали ее в качестве выражения согласия, поддержки и других эмоций, приписываемых обычно лайкам.

Отметим, что новая кнопка появилась в веб-версии у всех пользователей. Принцип ее работы не изменился, однако раздел Favourites теперь называется Likes.

[html]

You can say a lot with a heart. Introducing a new way to show how you feel on Twitter: https://t.co/WKBEmORXNW pic.twitter.com/G4ZGe0rDTP — Twitter (@twitter) 3 ноября 2015

[/html]