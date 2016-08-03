Twitter запустит более 200 эмодзи к Олимпийским играм в Рио

Фото: ТАСС/Felipe Dana/AP

Социальный сервис для микроблогинга Twitter в преддверии Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро запустит свыше 200 тематических эмодзи. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе сервиса.

Всего подготовлено 207 эмодзи – для каждой из стран-участниц Олимпиады. Чтобы опубликовать его, нужно использовать трехбуквенный хэштег для определенной сборной. Хэштег для России – #RUS.

Также болельщики в ходе Игр смогут использовать более 50 олимпийских и спортивных эмодзи. В этом году будет свой хэштег и эмодзи и у олимпийской сборной беженцев (#ROT).

На Олимпиаде активно будут использоваться сервисы Periscope и Vine, в которых будут созданы специальные каналы с олимпийским контентом. Также отдельный раздел появится и в сервисе Twitter Moments. При этом во время Игр твиты со всего мира будут проецироваться на знаменитом акведуке Аркос-да-Лапа в Рио.

Олимпийские игры стартуют 5 августа. Пока неизвестно, сколько именно российских спортсменов поедет на Игры. В настоящее время уже отстранены легкоатлетическая сборная и команда России по тяжелой атлетике. Кроме того, в Рио-де-Жанейро не поедут россияне, хоть раз уличенные в употреблении допинга.