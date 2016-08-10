Дэвид Линч выпустит осенью новый музыкальный альбом

Это его очередная работа с американской художницей и певицей Кристой Белл

Фото: control-club.ro

Режиссер Дэвид Линч и американская художница и певица Криста Белл запишут мини-альбом под названием "Somewhere in the Nowhere". Сам Линч выступит в роли композитора и продюсера, пишет Consequence of Sound.

По некоторым сведениям, певица может появиться в новом сезоне "Твин Пикс", выпуск которого Линч анонсировал на 2017 год.

Релиз мини-альбома "Somewhere in the Nowhere" запланирован на 7 октября 2016 года, но один из его треков "Beat the Beat" можно послушать уже сейчас.

Криста Белл работает с Дэвидом Линчем уже давно. Вместе они записали в 2006 году саундтрек "Польская поэма" к фильму "Внутренняя империя". А спустя пять лет режиссер стал автором и продюсером ее дебютного альбома "This Train".