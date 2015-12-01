Фото: m24.ru/Александр Авилов

Речной причал появится на территории бывшего Тушинского аэродрома, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день там есть причальная стенка для разгрузки сыпучих продуктов, на ее месте предусматривается полноценный порт. Вообще в рамках развития Москвы-реки мы предусматриваем 40 общественно-деловых центров. И вот одним из таких центров будет территория бывшего аэродрома в Тушино. Там будет полноценная причальная стенка, куда смогут подходить суда, лодки", – сказал Хуснуллин.

Кроме того, на прилегающей территории создадут бульвар, проведут благоустройство и озеленение пешеходной набережной. Также через Москву-реку построят новый пешеходный мост к Строгинскому шоссе и ул. Народного Ополчения.

На месте Тушинского аэродрома появится новый микрорайон

Ранее m24.ru сообщало, что на месте бывшего Тушинского аэродрома возведут новый микрорайон с общественно-деловой, спортивной и жилой застройкой.

В новом районе построят учреждения для занятий водными и зимними видами спорта, теннисом, футболом, гимнастикой, автоспортом, а также Центр спортивной медицины.

На территории бывшего Тушинского аэродрома появятся бизнес-центры, торговые комплексы, школы, детские сады и гостиницы.

Кроме того, здесь планируется размещение инновационного центра ГК "Ростех" – "Ростех Сити". Общая площадь застройки составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Предполагается, что около 40 тысяч жителей будут проживать в новом районе и около 30 тысяч работать.