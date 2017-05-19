Туринец отказался от суицида ради чашки капучино

Фото: ТАСС/Solo Imaji/Barcroft Media

Житель итальянского города Турин угрожал застрелиться и бросал мебель с балкона своей квартиры. Полицейские вели осаду квартиры 52-летнего итальянца 22 часа. Уговорить его сдаться удалось с помощью чашки капучино, сообщает Il Blitz Quotidiano.

Мужчина, коммерсант из Калабрии, по имеющимся данным, страдает биполярным расстройством.

Во время кризиса он заперся у себя дома, начал выкидывать на улицу вещи и мебель, а также активно писать на своей странице в Facebook. Пожилой коммерсант требовал встречи с журналистами, заявляя об угрозах от мафиозного клана "Ндрангета". Он снял свои требования на видео, где в кадре виден пистолет.

После долгого сопротивления карабинерам мужчина устал и открыл дверь квартиры в обмен на чашку капучино.

Причины поведения итальянца пока не ясны. По одной из версий, у него наступил личностный кризис из-за развода с женой и большой задолженности перед банком.