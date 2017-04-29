Власти Турции прокомментировали блокировку сайта Wikipedia

Фото: ТАСС/YAY

Ресурс Wikipedia заблокировали в Турции за очернение имиджа страны на международной арене, сообщает агентство Anadolu. Администрация сайта отказалась удалять статьи о "неких связях Анкары с террористическими организациями". Власти Турции готовы рассмотреть снятие блокировки, если тексты будут удалены.

В министерстве транспорта и связи Турции заявили, что руководство сайта неоднократно ставили в известность о необходимости проверки размещаемых фактов относительно связей Анкары. Несмотря на это, с ресурса так и не удалили нежелательные публикации.

После этого, сайт заблокировали. Доступ к энциклопедии нельзя было получить уже с 8:00 29 апреля по местному времени. До этого в Турции заблокировали WikiLeaks.