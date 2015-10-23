Форма поиска по сайту

23 октября 2015, 12:06

Туризм

Турецкие таможенники обыскали багаж Анастасии Волочковой

Таможенники в Турции обыскали багаж Анастасии Волочковой – подозрение у них вызвали жестяные банки, которые они увидели в чемодане, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Служащие аэропорта искали икру, запрещенную к ввозу, но оказалось, что в багаже лежат рыбные консервы и хлеб: по словам самой Волочковой, ее друзья попросили привезти "бородинского хлеба и баночку шпротиков".

Балерина отметила, что спасли ее пуанты, фирменные футболки и то, что "таможенники тоже люди и они приходили на мои концерты в Турции".

