Высший избирательный совет Турции отклонил апелляцию по итогам референдума

Фото: ТАСС/Depo Photos/Zuma

Высший избирательный совет (ВИС) Турции отклонил апелляцию по итогам прошедшего в стране референдума, сообщает телеканал NTV.

Лишь один член совета проголосовал за ее удовлетворение, остальные 10 высказались против.

Всенародный референдум в Турции прошел в воскресенье, 16 апреля. По результатам голосования 51,4 процента граждан высказались за переход от парламентской к президентской республике, что дает президенту Эрдогану практически неограниченные полномочия.

В ОБСЕ заявили, что прошедший референдум не соответствовал нормам Совета Европы. Представители организации отметили, что введенный в стране режим ЧП ограничил права граждан, что привело к нарушению принципов демократического процесса.