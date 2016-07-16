МИД создал кризисный штаб для находящихся в Турции россиян

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министерство иностранных дел создало кризисный штаб для россиян, находящихся в Турции. В аэропорту Стамбула находится сотрудник консульства, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Телефоны "горячей линии" штаба + 10-90-530-941-03-68, + 10-90-212-292-51-01/02/03.

Ранее сообщалось, что попытка государственного переворота в Турции провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.

Утром был сбит второй вертолет Вооруженных сил Турции, штурмовавший здание оператора спутникового вещания Turksat. Ранее подразделения армии и полиция, оставшиеся лояльными Эрдогану, вынудили сдаться войска мятежников в Анкаре и Стамбуле.

По предварительным данным, россиян в числе погибших и пострадавших нет. В настоящее время в стране находятся около пяти тысяч туристов.

Регулярное авиасообщение с Турцией было прервано в ходе переворота, оно пока не возобновлено.