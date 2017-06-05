Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 12:56

Туризм

Турция лишила гражданства 130 человек

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Турция объявила о лишении гражданства 130 человек,находящихся в иностранных государствах, сообщает Resmi gazete.

Решение коснулось и оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и двух депутатов от прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Распоряжение отдано МВД Турции, исполнение отсрочено на три месяца.

Люди из списка, которые хотят сохранить свое гражданство, должны вернуться в страну и уведомить об этом официальный органы в течение действия отсрочки. Перечень содержит имена подследственных граждан, которые скрываются за границей.

Турция обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота в июле 2016 года и требует от США его выдачи.

