Турецкая журналистка перепутала коды из GTA с шифрами путчистов

Фото: AVT

Журналистка турецкого телеканала ATV приняла коды из популярной компьютерной игры GTA за коды путчистов, сообщают Дни.ру.

Девушка показала в эфире документы, изъятые в ходе обысков в одном из студенческих общежитий страны в рамках расследования обстоятельств попытки госпереворота в Турции. На бумажке были написаны слова "жизнь", "броня", "танк", "оружие", "деньги", что, по ее мнению, может говорить о связях студентов с мятежниками.

Однако речь на странице блокнота шла о чит-кодах к игре GTA IV, что было четко видно всем телезрителям.

В середине июля в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, разоружили мятежников.