Эрдоган призвал Россию как можно скорее снять все торговые санкции с Турции

Фото: ТАСС/Imago

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался о необходимости снятия Россией торговых ограничений в отношении Турции в целях окончательной нормализации отношений. Об этом он заявил в Анкаре незадолго до вылета в Сочи, где должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Эрдоган добавил, что "если мы хотим достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, то нам надо срочно и полностью снять все эти ограничения". Введенные санкции турецкий лидер назвал самым большим препятствием на пути эффективного развития торговых отношений между двумя странами.

Вопрос о снятии ограничений глава Турции намерен обсудить с Путиным в ходе встречи в Сочи.