Технопарку в Троицке предоставят налоговые льготы

Правительство Москвы приняло решение о предоставлении налоговых льгот новому технопарку в Троицке. Об этом стало известно на заседании президиума правительства 31 марта.

Научно-производственная площадка "Техноспарк" находится в южной части Троицка и была создана в 2012 году.

"В настоящее время на территории технопарка уже построено три объекта недвижимости, два полностью уже заняты резидентами, а третий объект только наполовину. Планируется построить еще два объекта для резидентов", – сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Главным арендатором площадки является ООО "Нанотехнологический центр "Техноспарк", а партнерами центра стали российские и зарубежные организации, в числе которых наноэлектронный центр IMEC и технологический кластер бельгийского города Левен.

Отметим, среди основных направлений центра "Техноспарк" – прикладные лазерные технологии для медицины и промышленности; производство новых материалов, а также биотехнологии и приборостроение.

При этом объем инвестиций в создание научно-производственной площадки составил почти два миллиарда рублей, из бюджета города выделили 100 миллионов.

"Это первый частный технопарк на территории ТиНАО, и мы надеемся, что он даст новый стимул развитию всей территории и создаст дополнительные рабочие места", – добавила Наталья Сергунина. Пока в технопарке размещается 10 технологических компаний и 47 стартапов. Там также есть бизнес-инкубатор и центр молодежного инновационного творчества.

Статус управляющей организации позволит технопарку получать налоговые льготы. Так, среди них уплата земельного налога. Льготы предоставляются на 10 лет с момента присвоения статуса управляющей организации.

"Это восьмой технопарк на территории города и третий частный технопарк. Два последних года показали, что более шести миллиардов рублей на территории этих восьми площадок были инвестированы управляющими компаниями и резидентами", – резюмировала заместитель мэра Москвы.

Ранее градостроительно-земельная комиссия одобрила проекты планировки технопарка Московского физико-технического института (МФТИ) и комплексного развития района Северный.

Проектами предусмотрено развитие района Северный с размещением более 1,6 миллиона квадратных метров объектов недвижимости, в том числе строящегося технопарка МФТИ и сопутствующих объектов (научно-выставочный комплекс, гостиница, бизнес-центр).

Кроме того, здесь построят поликлиники, школы на 1,72 тысячи мест, дошкольные образовательные учреждения на 950 мест, парковки, объекты торговли и сервиса, жилые дома. Также планируется благоустроить природные и озелененные территории.