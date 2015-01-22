Дом-музей художника Корина отреставрируют и расширят

Фото: tretyakovgallery.ru
Градостроительно-земельная комиссия одобрила план реставрации дома художника Петра Корина. Согласно проекту, площадь музея увеличится за счет новых помещений.
Здание расположено в Хамовническом районе на Малой Пироговской улице, дом 16. В нем собраны иконы, эскизы художника и его материалы к оформлению нескольких станций Московского метрополитена. Мемориальная квартира входит в состав Третьяковский галереи.
В 1925 году он стал свидетелем всенародного прощания с патриархом Тихоном, тогда и появился замысел масштабного "Реквиема". До 1937 года Корин написал 29 портретов-эскизов, на которых запечатлел героев будущего полотна. Но ни один из них так и не был перенесен на большой холст.
"Реквием"("Русь уходящая")
Наиболее известные работы Корина триптих "Александр Невский", портреты Георгия Жукова и Максима Горького. Среди монументальных работ художника - мозаичные плафоны на станции "Комсомольская" кольцевой линии метро, витражи станции "Новослободская", мозаики станции "Смоленская".
Музей-квартира Корина открылся после смерти художника 22 ноября 1967 года. Дом-музей Корина занимает первый этаж жилого дома, построенного в начале прошлого века.
В состав мемориального музея перешли 3 комнаты, которые были открыты для обозрения посетителей, "Зеленая комната" с иконами, а так же мастерская художника и зал монументальной живописи.
Первая экскурсия была проведена 21 июня 1971 года.
Согласно завещанию П.Д.Корина "все имущество, в чем бы оно не заключалось, в том числе все собрания икон", и произведения самого мастера завещались его жене Прасковье Тихоновне Кориной, а в случае ее смерти – Государственной Третьяковской галерее.
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