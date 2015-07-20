Форма поиска по сайту

20 июля 2015, 17:26

Культура

Третьяковская галерея запустила игровое приложение для планшетов

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Третьяковская галерея запустила первое игровое приложение для планшетов – "Пейзаж. Арт-конструктор". Оно представляет собой образовательную игру, с помощью которой можно сконструировать пейзаж с использованием фрагментов произведений художника Федора Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

С помощью приложения также возможно получить искусствоведческую справку, руководство по построению классического пейзажа и конструктор для его создания из отдельных фрагментов. Творческий процесс будет сопровождать музыка в исполнении ансамбля "Солисты Барокко".

Созданной своими руками картиной можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

"Пейзаж. Арт-конструктор" – обновленная и адаптированная версия игры для ПК "Сочини пейзаж", выпущенной к выставке Федора Матвеева в 2008 году. Игра завоевала положительные отзывы критиков и была по достоинству оценена зрителями. Она станет началом серии приложений "Арт-конструктор Третьяковской галереи".

Следующая игра – "Натюрморт" – выйдет в конце ноября 2015 года.

