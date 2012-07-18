Третьяковская галерея открывает новое выставочное пространство

Фото: www.tretyakovgallery.ru

Третьяковская галерея откроет для посетителей свой внутренний дворик на Крымском валу. В нем 19 июля состоится «Крымский пленэр с Константином Коровиным», сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом образовательных программ Елену Герасимову.

Во время пленэра профессиональный флорист сделает натюрморты из живых цветов по мотивам картин Коровина.

Кроме того, с 16.00 до 21.00 будет проходить бесплатное занятие рисовальной студии для взрослых людей.

В музее отмечают, что профессиональным художникам лучше принести свои краски и инструменты, а начинающих организаторы обеспечат всем необходимым.

«Пленэр с Коровиным» - акция, открывающая новое пространство Третьяковской галереи. В дальнейшем музей планирует там проводить выставки, связанные с ландшафтным дизайном и скульптурой, а также музыкальные концерты.

В настоящее время в Третьяковской галерее проходит выставка «Константин Коровин. Живопись.Театр». Она продлится до 12 августа.