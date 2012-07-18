Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 июля 2012, 13:54

Третьяковская галерея открывает новое выставочное пространство

Третьяковская галерея Константин Коровин пленэры

Фото: www.tretyakovgallery.ru

Третьяковская галерея откроет для посетителей свой внутренний дворик на Крымском валу. В нем 19 июля состоится «Крымский пленэр с Константином Коровиным», сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом образовательных программ Елену Герасимову.

Во время пленэра профессиональный флорист сделает натюрморты из живых цветов по мотивам картин Коровина.

Кроме того, с 16.00 до 21.00 будет проходить бесплатное занятие рисовальной студии для взрослых людей.

В музее отмечают, что профессиональным художникам лучше принести свои краски и инструменты, а начинающих организаторы обеспечат всем необходимым.

«Пленэр с Коровиным» - акция, открывающая новое пространство Третьяковской галереи. В дальнейшем музей планирует там проводить выставки, связанные с ландшафтным дизайном и скульптурой, а также музыкальные концерты.

В настоящее время в Третьяковской галерее проходит выставка «Константин Коровин. Живопись.Театр». Она продлится до 12 августа.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать