"Третьяковка" и Союзмультфильм расскажут об истории отечественной мультипликации

Третьяковская галерея и "важнейшее из искусств"
Дата: 21 января, 16:00
Место: Лаврушинский переулок, 12
Цена: 100 рублей
Кадр из мультфильма "Серая шейка"
Ради чего идти: четвертый кинопоказ в рамках годовой образовательной программы "История отечественной мультипликации" называется "Сказочный реализм". Речь пойдет о советских мультфильмах, выпущенных в 40-50-х прошлого века. Это "Серая шейка" Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, "Необыкновенный матч" Бориса Дёжкина и Мстислава Пащенко и другие.
Программа рассчитана на то, что заинтересованный слушатель вступит в диалог с авторами фильмов. Наладить дискуссию поможет журналист Павел Шведов
Что еще: о концепции программы расскажет историк анимации Георгий Бородин (НИИК-ВГИК).
Подробнее на сайте Третьяковской галереи.