"Третьяковка" и Союзмультфильм расскажут об истории отечественной мультипликации

Третьяковская галерея и "важнейшее из искусств"

Дата: 21 января, 16:00

Место: Лаврушинский переулок, 12

Цена: 100 рублей

Кадр из мультфильма "Серая шейка"

Ради чего идти: четвертый кинопоказ в рамках годовой образовательной программы "История отечественной мультипликации" называется "Сказочный реализм". Речь пойдет о советских мультфильмах, выпущенных в 40-50-х прошлого века. Это "Серая шейка" Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, "Необыкновенный матч" Бориса Дёжкина и Мстислава Пащенко и другие.

Программа рассчитана на то, что заинтересованный слушатель вступит в диалог с авторами фильмов. Наладить дискуссию поможет журналист Павел Шведов

Что еще: о концепции программы расскажет историк анимации Георгий Бородин (НИИК-ВГИК).

