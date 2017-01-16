"Мослекторий" покажет Москву 1960-х

19 января в Музее Москвы пройдет лекция "Город", посвященная массовому индустриальному строительству. При Хрущеве появились новые архитектурные планы, на них много места заняли зеленые зоны и жилые дома. Изменения в городской среде отразили перемены, произошедшие в обществе. Что именно случилось, и по каким фильмам можно изучить ту эпоху, расскажут:

историк архитектуры, директор по исследованиям Института модернизма, Анна Броновицкая;

доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Роман Абрамов;

кинокритик, ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства Андрей Шемякин.

Лекция пройдет в рамках фестиваля "Оттепель: лицом к будущему". Проект объединил Музей Москвы, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и Парк Горького.

Трансляцию лекции смотрите на сайте Мослекторий 19 января в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.