Третьяковская галерея приглашает москвичей заняться "Физкультурой в музее"

Фото: m24.ru/ Алексей Субботин

В июлеТретьяковская галерея на Крымском Валу открывает проект "Физкультура в музее", сообщает пресс-служба.

Зарядка на свежем воздухе будет проходить каждый вторник в течение всего лета. Перед утренней тренировкой в залах экспозиции "Искусство XX века " пройдет экскурсия "Физическая культура в искусстве 1920-1930 годов".

Утреннюю тренировку проведут во внутреннем дворике музея совместно с одной из спортивных секций Москвы. Каждому желающему рекомендуется взять с собой коврик.