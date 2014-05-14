Новый корпус Третьяковки построят на Кадашевской набережной

Фото: Twitter-аккаунт Стройкомплекса Москвы

Третьяковская галерея обзаведется новым зданием - оно будет построено на Кадашевской набережной. Поиск подрядчика, который выполнит работы по строительству музейного корпуса, уже начался - музейное объединение разместило соответствующую заявку на портале госзакупок.

Электронный аукцион на заключение госконтракта на выполнение работ по строительству здания состоится 6 июня. На возведение корпуса планируется потратить около 2,9 миллиардов рублей.

Согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены не позднее 31 октября 2018 года. При этом в ходе строительства музейного комплекса должна быть сохранена схема движения на прилегающих улицах. Кроме того, на время работ на Кадашевской набережной организуют пешеходную галерею.

Напомним, автором концепции фасадов стал коллектив архитектурной мастерской Сергея Чобана SPEECH, победивший прошлым летом в конкурсе.

Планируется, что новый корпус будет четырехэтажным и разместится на площади в 35 тысяч квадратных метров. Он станет гармоничным продолжением здания музея в Лаврушенском переулке. В здании появится конференц-зал, пресс-центр и кафе для посетителей с обзорным видом на Кремль.