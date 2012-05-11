В Третьяковской галерее начался ЧМ по шахматам

В зале Михаила Врубеля Государственной Третьяковской галереи 10 мая 2012 года состоялось торжественное открытие матча за звание чемпиона мира ФИДЕ по шахматам между Вишванатаном Анандом (Индия) и Борисом Гельфандом (Израиль).

Матч открыл президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

Жеребьевку на цвет в первой партии провел главный арбитр матча Ашот Вардапетян. Он предложил гроссмейстерам выбрать кисточки и краску для того, чтобы затем подписать выставленные на мольбертах "шахматные полотна". Ананду досталась белая краска и в первом туре он сыграет белыми фигурами, сообщает пресс-служба Москомспорта.

"В этом зале мы устраиваем самые важные мероприятия в музее. Хочу поблагодарить всех организаторов матча за то, что именно у нас решили провести этот шахматный форум. Третьяковская галерея - символ национальной культуры, и мне особенно приятно, что гости, которые посетят матч, еще больше узнают о музее", - заявила на пресс-конференции гендиректор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева

Председатель Наблюдательного совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович в свою очередь отметил, что "Третьяковская галерея - лучшее место для проведения матча. Это послужит развитию не только шахмат, но и российской культуры. Наша задача познакомить как можно больше людей с великими творениями прошлого и настоящего, показать широкой публике жемчужины отечественного искусства. Это новая страница в истории шахмат".

Первая встреча соперников в поединке, регламент которого предусматривает 12 партий, состоится 11 мая, в 15.00 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Вход для зрителей свободный.

Ананд ранее дважды успешно защищал титул чемпиона мира, выиграв в 2008 году у россиянина Владимира Крамника, а в 2010-м - у болгарина Веселина Топалова.