Рейс "Трансаэро" в Египет, переданный Orenair, задержали на 10 часов

Переданный Orenair рейс "Трансаэро" в Египет задержан на 10 часов

Рейс "Трансаэро" в египетский Шарм-эль-Шейх, переданный авиакомпании "Оренбургские авиалинии" задержали во Внукове более чем на 10 часов. Вылет запланирован на 19.00, сообщает Агентство "Москва".

Задержку вылета объяснили техническими неполадками. Первоначально рейс должен был отправиться в 09.00, затем отправление перенесли на 15.30, а затем на 18.00.

"Самолет должен вылететь в 19.00. Задержка связана с долгим техническим обслуживанием самолета. Представители авиакомпании находятся на месте. Если отлет опять отложат, то пассажирам будет предложена еда и места в гостиницах, согласно существующему регламенту", – сообщили сотрудники авиакомпании Orenair.

Наполним, Авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации.

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря, и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 94,8 процентов, или 1,825 миллиона.

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров. Для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования.

В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.