Авиакомпания S7 сохраняет планы по покупке "Трансаэро"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания S7 опровергла информацию о том, что ее совладелец Владислав Филев вышел из сделки по покупке акций "Трансаэро", сообщает ТАСС.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники, близкие к банкам-кредиторам "Трансаэро" сообщили, что сделка аннулирована из-за отзыва сертификата эксплуатанта у "Трансаэро", после чего компания фактически прекратила работу.

"Информация об аннулировании сделки Владислава Филева по покупке доли в "Трансаэро" не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

О том, что авиакомпанию "Трансаэро" могут признать банкротом стало известно 1 октября 2015 года. Общий долг перевозчика перед банками, аэропортами и топливными компаниями составляет 250 миллиардов рублей. Основными кредиторами компании выступали Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

В тот же день Росавиация запретила перевозчику продавать билеты на свои рейсы.

Акции "Трансаэро" пытался купить "Аэрофлот", однако сделка не состоялась. Перевозчик не набрал достаточного количества акций обанкротившейся авиакомпании и сорвал сроки покупки. Впрочем, выкуп не помог бы спасти "Трансаэро" от банкротства.

Авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации.

При этом нынешние владельцы акций рассчитывают договориться с кредиторами и реструктурировать задолженность, отдав частным банкам-кредиторам 49 процентов акций перевозчика. При этом государственные банки – основные кредиторы "Трансаэро" – выступают за банкротство "Трансаэро".