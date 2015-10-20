"Трансаэро" отменила 75 рейсов на 21 октября

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 75 рейсов, запланированных на 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, отменены рейсы из Москвы в Пекин, Краснодар, Стамбул, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Омск, и другие города. Полный список можно посмотреть на официальном сайте "Трансаэро".

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 21 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также будет ежедневно обновляться на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях Аэрофлота и Трансаэро.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

Перевозчик прекратит перелеты по международным и внутренним направлениям после 15 декабря. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, выплатят полную стоимость перелетов.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". На данный момент перевезено более 1,7 миллиона клиентов, до 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров "Трансаэро".