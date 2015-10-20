"Библио Глобус" вернет клиентам 300 млн рублей из-за ситуации с "Трансаэро"

Кризисный этап в ситуации с авиакомпанией "Трансаэро" пройден

Оператор "Библио Глобус" вернет своим клиентам, купившим туры с билетами "Трансаэро", 300 миллионов рублей из-за невозможности обеспечить их перевозку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управляющего директора компании Александра Туголукова.

"Мы ожидаем в ближайшую неделю возвраты на 300 миллионов рублей. Направления, обеспеченные сейчас перевозкой - Египет и Доминикана, составляют около 80 процентов всех проданных туров компании. По остальным направлениям путевки приобрели несколько тысяч человек. Мы готовы возвращать их стоимость в полном объеме", - рассказал Туголуков на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь".

По его словам, "Библио Глобус" также ведет активное обсуждение с "Аэрофлотом" и "Трансаэро" полетной программы с использованием бортов "Оренбургских авиалиний" в Бангкок и на Пхукет. Решение по этому вопросу будет найдено в течение одной-двух недель.

Напомним, проблемы с отправкой туристов начались после того, как 1 октября было принято решение о банкротстве авиакомпании "Трансаэро".

Перевозчик имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Часть обязательств по перевозке пассажиров взял на себя "Аэрофлот" и другие авиакомпании. Однако, перенос рейсов приводит к большому количеству проблем для клиентов обанкротившегося перевозчика.

Среди туроператоров, пострадавших от банкротства "Трансаэро", оказался и "Библио Глобус", для которого авиакомпания была ключевым партнером. В сентябре компания заявляла о том, что продала около 200 тысяч путевок, включающих перелет "Трансаэро", в том числе более 100 тысяч - на период после 25 октября.