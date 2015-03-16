Запрет на пользование мобильным в самолете могут отменить

Фото:ТАСС/Марина Лысцева

Министерство транспорта разрабатывает приказ об отмене запрета на пользование мобильным в самолете, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Речь идет о приказе департамента воздушного транспорта Минтранса, изданный еще в 1995 году, который до сих пор ограничивает использование электронных приборов пассажирами на борту воздушного судна. "В настоящее время Минтрансом ведется разработка приказа об отмене такого запрета", - пояснили в министерстве.

Ранее авиакомпания "Трансаэро" предложила Министерству транспорта РФ отменить запрет на пользование мобильными в самолете при взлете и посадке. "Авиакомпания выступила с инициативой отмены этого устаревшего запрета, что никак не повлияет на обеспечение безопасности полетов", - отметил первый заместитель генерального директора "Трансаэро" Дмитрий Столяров.

По информации пресс-службы, согласно новым исследованиям Европейского агентства авиационной безопасности и Федерального управления гражданской авиации США, сигналы от мобильных телефонов не оказывают влияния на работу приборов самолета. "В связи с этим общемировой тенденцией становится отмена запрета включать на борту воздушного судна электронные устройства, в частности, мобильные телефоны".

"В России приказ департамента воздушного транспорта Минтранса, изданный в 1995 году, до сих пор ограничивает использование электронных приборов пассажирами на борту воздушного судна," - отметили в "Трансаэро".

Напомним, ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что авиапассажирам могут разрешить не выключать мобильные телефоны при взлете и посадке самолета. Соколов отметил, что в свое время Россия пошла вслед за Европейским союзом и мировым сообществом, сняв обязательный контроль за обувью. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем будет разрешено не выключать мобильные устройства

Анатолий Федотов