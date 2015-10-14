Рейс "Трансаэро" из Алма-Аты в Москву задержан из-за проблем с оплатой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс авиакомпании "Трансаэро" по маршруту Алма-Ата – Москва, назначенный на 06.30 местного времени, задержан до 18.20 (15.20 мск).

Еще один рейс по этому же маршруту, запланированный на 18.20 (15.20 мск), отменен, сообщает МИА "Россия сегодня". Представитель алма-атинского офиса "Трансаэро" пояснила, что задержка связана с оплатой.

Напомним, это не первый случай задержки самолета "Трансаэро" в казахстанском аэропорту из-за проблем с оплатой.

Самолет "Трансаэро" должен был выполнить рейс из Актау (запад Казахстана) в Москву в 5.00 мск 7 октября, однако вылет был задержан.

Как заявлял директор аэропорта Актау Ергазы Жолдасов, аэропорт отказался обслуживать самолет из-за долга в размере более 10 миллионов тенге (более 36 тысяч долларов).

Авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении, и 1 октября было принято решение о ее банкротстве. Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями.

Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.