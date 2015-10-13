Авиакомпании разбирают международные направления "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авило

Авиакомпании разбирают международные направления, коммерческие права на которые сейчас принадлежат "Трансаэро", сообщает ТАСС. Информация о распределении маршрутов "Трансаэро" между компаниями может появиться в конце месяца.

Авиакомпания S7 подала заявку в межведомственную комиссию при Минтрансе РФ на получение 24 международных направлений. Авиакомпания "Уральские авиалинии" подала заявки на 12 международных направлений.

Кроме того, возможность подачи заявки рассматривает авиакомпания Red Wings. На какое точное количество маршрутов могла бы быть подана заявка, пока не уточняется.

"Мы рассматриваем назначение и, безусловно, подадим заявку. Другой вопрос, когда эта заявка будет рассмотрена. Подать заявку – не значит получить права. Сертификат эксплуатанта у авиакомпании пока не отозван", – сказал генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев.

Также сообщается, что российская авиакомпания "ВИМ-Авиа" может выполнить рейсы "Трансаэро" в израильский город-курорт Эйлат.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро". Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена. Авиакомпания отменила 102 рейса, запланированных на 11 и 12 октября – 53 на воскресенье и 55 на понедельник.

Ранее сообщалось, что авиакомпания может прекратить полеты уже на следующей неделе. Приказ о приостановке полетов может быть подписан после 15 октября.

Росавиация завершила внеплановую проверку финансово-экономического состояния "Трансаэро", основанием для которой стало, "ухудшение состояния безопасности полетов" и финансовых показателей проблемной авиакомпании, а также наличие "судебного разбирательства в связи с неплатежеспособностью".

В Росавиации сказали, что комплексное заключение по "Трансаэро" еще не готово, а информация о приостановке сертификата не соответствует действительности.