Авиакомпания "Трансаэро" отменила 108 рейсов на 11 и 12 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обанкротившийся перевозчик "Трансаэро" продолжает отменять рейсы. В списках на воскресенье 11 октября и понедельник 12 октября 108 вылетов. Большую часть рейсов вместо "Трансаэро" выполнит компания "Аэрофлот", сообщается на странице перевозчика в Facebook. Пассажиров призывают быть внимательными и пользоваться сервисом для проверки вылетов на сайте авиакомпании.

"Перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться рейсами компаний Группы "Аэрофлот" под кодом SU (кроме код-шеринговых рейсов диапазона 3000-4999, выполняемых компаниями-партнерами).

Транзитным пассажирам отмененных рейсов будет обеспечена доставка в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево", – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Представители перевозчика также напоминают, что перевозка пассажиров будет осуществляться до 15 декабря 2015 года рейсами "Трансаэро", компаний Группы "Аэрофлот", других российских авиаперевозчиков. Деньги за билеты купленные на более поздние даты будут возмещены пассажирам в полном объеме.

В воскресенье 11 октября отменяются 53 рейса "Трансаэро". Среди них:



восемь рейсов из Москвы в Санкт-Петербург и обратно;

вылеты в Новосибирск и Екатеринбург;

рейсы в Ростов-на-Дону и Одессу;

перелеты в Киев и обратно;

рейсы в Париж и Прагу.

Полный список отмененных вылетов можно посмотреть на странице "Трансаэро" в Facebook.

В понедельник 12 октября 2015 года будут отменены следующие рейсы:



шесть вылетов по маршруту Москва-Петербург;

рейсы в Лондон, Прагу, Рим, Париж и Киев;

полеты в Краснодар, Симферополь и Минеральные воды;

рейсы в Норильск, Омск, Красноярск и Новосибирск.

Всего – 55 рейсов, полный список которых можно посмотреть здесь.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

Авиакомпания отменила 38 рейсов, запланированных на 10 октября. Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 10 октября, "предварительно выполняются по расписанию". Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN.