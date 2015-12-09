Сегодня в СМИ: пенсионная реформа и снос опасных палаток в Москве

Фото: m24.ru

Пенсионную реформу будет обсуждать экспертный совет

Как стало известно "Коммерсанту", властные структуры в феврале 2016 года намерены объявить о создании Экспертного совета (ЭС) по обсуждению пенсионной реформы – структуры, призванной готовить общественное мнение к повышению пенсионного возраста.

Хотя окончательного решения по реформе пока не принято, речь идет об обкатке в будущем совете в январе-феврале 2016 года начала увеличения пенсионного возраста – с 2016 года сначала для женщин младше 1961 года рождения, затем для мужчин младше 1971 года рождения.

Автомобили снова дорожают на фоне падения спроса

Как стало известно "Коммерсанту", несмотря на продолжающийся обвал российского авторынка, который в ноябре упал на 43 процента, ряд крупных автопроизводителей, включая АвтоВАЗ, могут опять повысить цены на машины с нового года.

В отрасли уверены, что в 2016 году стоимость автомобилей вырастет еще не раз. Дилеры рассчитывают, что покупатели это понимают и спрос на машины вырастет уже в декабре, позволив немного улучшить итоги продаж в целом по году.

104 торговые точки в Москве признаны опасными

Столичные власти приняли постановление, предписав снести более ста торговых точек у центральных станций метрополитена, пишет "Коммерсантъ".

Все эти павильоны признаны опасным самостроем, стоящим на газопроводах, теплосетях и прочих коммуникациях. При этом у их владельцев оформлены права собственности на объекты, и им даже будет выплачена компенсация за снос.

В "Опоре России" считают, что право собственности на объект и есть подтверждение законности постройки. Но чиновники говорят, что полномочия по сносу им дали последние поправки к Гражданскому кодексу РФ.

Роскомнадзор хочет привязать мессенджеры к операторским сетям связи

В распоряжении "Ведомостей" оказалась копия законопроекта, регулирующего работу мессенджеров в России.

Его авторы предлагают внести в законы "Об информации..." и "О связи" поправки, дополняющие их новым понятием "информационно-коммуникационных сервисов" – "услуг передачи текстовых, голосовых и графических сообщений, технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных операторов связи".

Речь прежде всего о мессенджерах, считают ознакомившиеся с текстом документа сотрудники нескольких интернет-компаний и операторов связи.Впрочем, теоретически под действие закона могут подпасть и социальные сети – в них тоже можно обмениваться сообщениями.

Большая часть самолетов "Трансаэро" улетела из России

От иностранных лизинговых компаний у "Трансаэро" было около 30 самолетов, их все "иностранцы" уже забрали, сообщают "Ведомости".

Российские лизинговые компании следуют их примеру, даже заключают срочные договоры с сотрудниками "Трансаэро" (ее сертификат эксплуатанта был отозван 26 октября, с ноября компания не платит зарплаты сотрудникам, часть из которых уже уволилась), чтобы привести самолеты в порядок и они могли по разовым разрешениям улететь из России до банкротства авиакомпании.

В Коммунарке построят почти 5 миллионов квадратных метров недвижимости

Правительство Москвы одобрило проект планировки территории административно-делового центра вблизи Коммунарки, сообщают "Ведомости".

Всего в проект вошло 550 га, из которых 307 га принадлежит городу, уточнил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Депутаты готовы ограничить количество сигарет в пачке

Депутаты Госдумы предлагают расширить запрет на розничную торговлю сигаретами, пишет "Российская газета".

По их мнению, в пачке должно быть 20 штук. В первом чтении предлагаемый законопроект может быть рассмотрен в конце декабря.

Общественная палата предложила арестовывать особо лихих водителей

Общественная палата РФ предложила наказывать тех, кто превысил скорость более чем на 60 км/час арестом до 15 суток, сообщает "Российская газета".

Такое предложение председателю Госдумы Сергею Нарышкину направил председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков. По мнению Цветкова, штрафы, даже очень суровые, не способны остановить злостных нарушителей скоростного режима на дорогах.

Цены на нефть марки Brent упали ниже $40

8 декабря цена нефти Brent в ходе торгов в Лондоне опускалась ниже $40 за баррель – впервые с февраля 2009 года, пишет РБК.

На 19:00 мск январские фьючерсы на Brent торговались на уровне $40,44 за баррель, но в течение дня цена опускалась до $39,85.

Нефть дешевеет вторую сессию подряд: 7 декабря котировки упали на 5,3 процента, во вторник — еще на 0,7 процентов (по состоянию на 19:00 мск). Причина – пятничный отказ ОПЕК зафиксировать уровень добычи в рамках традиционных для картеля квот.

Выпуск карты "Мир" будем дороже Visa и MasterCard

Выпуск карт национальной платежной системы "Мир" обойдется банкам дороже, чем Visa и MasterCard, сообщает РБК.

Банки опасаются, что не отобьют эти расходы и могут переложить их на клиентов – держателей карт других платежных систем.

В декабре семь кредитных учреждений, включая банки из санкционного списка, выпустят первые карты "Мир". На них сотрудники бюджетных организаций должны будут получать зарплату – это требование закона.

Штрафы за нарушение закона "о праве на забвение"

Правительство подготовило поправки к законопроекту о штрафах за нарушение закона "о праве на забвение", пишет РБК.

Вопреки позиции интернет-отрасли и профильных комитетов Думы интернет-поисковикам грозят штрафы в 3 миллиона рублей.

Такие поправки к депутатскому законопроекту о штрафах для поисковиков за нарушение закона «о праве на забвение» правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 7 декабря.