Московское "Торпедо" потерпело поражение от "Енисея"

Фото: torpedo.ru

Московское "Торпедо" потерпело гостевое поражение в матче против красноярского "Енисея". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте - отличился Игорь Ламбарский.

После этого поражения "Торпедо" опустилось на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Напомним, что "черно-белые" крайне неудачно начали сезон и после первых семи туров занимали место в зоне вылета, однако затем выдали впечатляющую серию из 9 матчей без поражений и поднялись на девятую строчку в таблице.

После провального старта у "автозаводцев" сменился тренер - Владимир Казаков ушел отставку, команду возглавил бывший наставник сборной России Александр Бородюк.

От зоны стыковых матчей за право перехода в Премьер-лигу "Торпедо" отделяют пять очков.