"Торпедо" проведет товарищеский матч с кипрским АЕК

Фото: ТАСС

Столичное "Торпедо" проведет товарищеский матч с кипрским клубом АЕК. Поединок состоится 28 марта в Ларнаке, в ходе небольшой паузы в чемпионате из-за игр сборной России, сообщает пресс-служба "автозаводцев".

В настоящее время "Торпедо" занимает 13-е место в турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги. От зоны вылета "черно-белых" отделяют всего два очка.

АЕК является одним из лидеров чемпионата Кипра и занимает третье место в текущем розыгрыше чемпионата.

Стоит отметить, что последний поединок в чемпионате "Торпедо" проиграло – "автозаводцы" уступили московскому "Спартаку" – 0:1.