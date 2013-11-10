"Торпедо" в домашнем матче обыграло "Шинник"

Фото: torpedo.ru

Московское "Торпедо" одержало очередную победу в первенстве Футбольной национальной лиги. На этот раз подопечные Бородюка переиграли ярославский "Шинник" - 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 35-й минуте - отличился Шевченко.

После этой победы "Торпедо" вплотную приблизилось к "стыковой зоне" - четвертому месту, которое дает право сыграть в переходных матчах с командой, занявшей 13-е место в Российской футбольной премьер-лиге.

У "черно-белых" 35 очков, они всего на два очка отстают от "Шинника", занимающего четвертую строчку.