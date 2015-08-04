Московскому "Торпедо" грозит расформирование

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Столичному "Торпедо" грозит расформирование. Клуб может сняться с розыгрыша Профессиональной футбольной лиги из-за отсутствия средств, сообщает "Р-Спорт".

Решение о судьбе "Торпедо" будут принимать акционеры команды. В настоящее время "черно-белые" играют в зоне "Центр" второго дивизиона российского футбола.

Российский футбольный союз выдал "Торпедо" лицензию на сезон-2015/16. Однако РФС запретил "черно-белым" подписывать новых футболистов, пока клуб не погасит задолженности по действующим контрактам.

Между тем "Торпедо" не удалось найти источники финансирования, что не позволило команде подать заявку на участие в следующем сезоне первенства ФНЛ.

Основным акционером "Торпедо" является ЗИЛ. Предполагалось, что акции будут переданы Объединенной энергетической компании, однако сделка не состоялась.

Клуб однажды уже прекращал свое существование из-за схожих проблем. Однако возрожденное "Торпедо" сумело выйти в премьер-лигу.